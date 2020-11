Gerente de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias le responde al alcalde Dau

El alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, no podrá tener al gerente de la ESE Hospital Local, Rodolfo Llinas Castro, en el Facebook Live para el que lo citó a rendir cuentas este miércoles. Luego de que el mandatario le hiciera la invitación, el pasado 11 de noviembre, Llinas señaló que no permitirá que Dau lo someta al escarnio público.

En una carta, a la cual tuvo acceso La W, Llinas notificó a Dau señalando: “Siendo por todos conocido el maltrato al que usted me ha sometido con sus declaraciones públicas, me permito excusarme de asistir a su invitación pues no permitiré que con sus continuas expresiones que enlodan mi dignidad, integridad moral y buen nombre continúe en dicho escenario tomando la misma actitud de irrespeto y me someta al escarnio público lo que me afecta a mí, mi familia y a mis hijos menores”.

Esa carta llega luego de que el alcalde Dau señalara que se arrepentirá eternamente de haber nombrado al médico Llinas en el cargo de gerente de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, según él, porque no ha hecho su trabajo como él lo esperaba.

“Hasta el día que me muera voy a estar arrepentido de haber nombrado al doctor Rodolfo Llinás como director de la ESE. Cada ratico anda con sus cosas no tan santas. Lo llamo a pullengue, le digo ‘ríndeme cuentas’, y él siempre jura: ‘no alcalde yo soy de los tuyos, yo no soy de Giovanni Meza, yo no estoy con Karen Cure, alcalde yo todo lo estoy haciendo bien’, y eso es mentira porque a mí ya me están llegando los cuentos”, dijo Dau hace una semana a medios locales.

La prioridad que el mandatario le encargó a Llinas tiene que ver con el proceso para ponerle fin a la tercerización laboral en la que están la mayoría de los empleados de esa entidad de salud. Sin embargo, el gerente de la ESE señala que el proceso avanza a buen ritmo, pero que, para saber sobre el mismo, Dau debe citar una mesa técnica para saber cómo avanza el plan de vinculación del personal.

“A la junta directiva, de la cual usted hace parte como presidente (Dau) ya se le ha presentado el cronograma de trabajo del proyecto de formalización y los avances que se han obtenido, esperando que en la primera semana de diciembre se presente el proyecto definitivo para la aprobación y para que usted, como alcalde, realice los respectivos trámites ante el Concejo”, se lee en la misiva.

Llinas les reitera, además, a Dau que hará su labor en la ESE de la mejor forma “porque es un compromiso personal inalienable que no necesita de ser instado a realizar”.

Hasta ahora no se conoce respuesta del alcalde mayor a la carta enviada por el médico Llinas, en su calidad de gerente de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias.