Gobernador de Nariño es positivo para COVID-19

En su más reciente prueba Jhon Rojas Cabrera, Gobernador de Nariño dio positivo para coronavirus, en los últimos días había realizado varios eventos como la entrega de elementos hospitalarios, socialización de proyectos de infraestructura y eventos vinculados a los diálogos regionales con las comunidades vinculadas a los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito.

El mandatario dijo en sus redes sociales: "De forma responsable, me hice la prueba para COVID-19, debido a que hemos trabajado a lo largo y ancho del Departamento de Nariño y hemos tenido contacto con distintas comunidades, informo que mi prueba salió positiva, me encuentro bien de salud y seguiré trabajando como lo he hecho cada día, desde que asumí la Gobernación de Nariño".



Foto: Gobernación de Nariño

El Gobernador indicó que se encuentra aislado y estará pendiente de todos los procesos y los retos administrativos, gestión pública, proyectos, acciones y tareas pendientes en la región.

Lea también: Denuncia por negligencia médica en Hospital de La Cruz-Nariño

Pidió a la comunidad nariñense extremar las medidas de auto protección para proteger a las familias nariñenses y prevenir que la pandemia llegue a los hogares, el departamento presenta a la fecha 10.039 casos positivos confirmados, 60 de 64 municipios con presencia del COVID-19, 384 personas fallecidas y una ocupación de UCI del 80%. Pasto, Tumaco, Ipiales, Barbacoas y Maguí Payán son las localidades con mayores afectaciones.