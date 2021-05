Hay escasez de azúcar para bocadillo veleño tras afectaciones en Cali

La pandemia y ahora el paro nacional que no ha permitido el paso de algunos vehículos desde el Valle del Cauca hacia Santander, ha desatado una crisis para las familias que se dedican a la producción de guayaba, y del bocadillo veleño.

Paola Pineda, Presidenta de la Junta Directiva de la Federación de la Cadena Productiva del Bocadillo Veleño, explicó que desde hace una semana las mulas no han podido salir desde el Valle del Cauca, lo que ha dificultado el traslado del azúcar, y ha dejado a 20 plantas de la región quietas, y las que están laborando, lo hacen con lo poco que les queda del dulce.

“Ahora no tenemos azúcar, 20 plantas están quietas, las que trabajan agotan los últimos insumos, es crítico, si no se puede hacer bocadillo, no se puede pedir guayaba, no se puede tener a los operarios en las plantas quietos sin hacer nada, es algo que ha afectado el empleo , las mulas no ha salido por que salen del valle”.

Según Fedeveleños, otra situación que preocupa es que el azúcar va aumentar sus precios, otra arista que afectaría la economía de los productores de guayaba, que son aproximadamente 2 mil familias santandereanas.

“Cómo le dices al árbol que no madure las guayabas, detrás de ellos también hay productores de hoja de bijao, hay falta de empleo, los productores de leche, tenemos bocadillos de leche, manjares de leche, y hay productores que han preferido regalar su leche, antes de venderla”.