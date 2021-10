¿Hay una estrategia de grupos armados para exterminar a los Awá en Nariño?

En las últimas semanas han asesinado a cinco miembros de la comunidad sin contar las amenazas a profesoras y líderes en cercanías a Tumaco.

En diálogo con Sigue La W, Floriberto Canticus, líder indígena del pueblo Awá, afirmó que “históricamente siempre hemos sido víctimas de múltiples factores de violaciones a los derechos humanos. Seguimos viviendo esa zozobra, vivimos amenazas a líderes y lideresas indígenas, así como asesinatos sistemáticos. El pueblo Awá está en exterminio. Continuamos acompañando las comunidades en estos momentos tan difíciles”.

“Hablamos de exterminio sistemático porque vemos a nuestros hermanos asesinados y desaparecidos, el reclutamiento a los menores de edad, hay campos minados. Siempre hemos manifestado que es un exterminio sistemático. Hemos hecho un llamado a los grupos armados ilegales al respeto a la vida y a la paz., Estamos rodeado de muchos que operan en los sectores”, indicó Canticus.

Van más de “40 compañeros asesinados, contando desde el año 2020 y 2021. Somos más de 22 mil habitantes. Los grupos armados ilegales son los que han venido matándonos y amenazándonos. No sabemos qué grupos son”, según dijo en la entrevista el líder indígena.

Las comunidades “están dispersas, no tenemos vías de acceso, tenemos trochas en las cuales caminamos día a día. No tenemos redes eléctricas en las comunidades”, por lo que “vivimos incomunicados. Hemos hecho el llamado a las autoridades para que hagan un acompañamiento, pero no ha sido posible coordinarlo. La seguridad siempre ha sido compleja en esta zona”, sentenció.

El 30 de septiembre “fue un día doloroso, perdimos a un líder y a un guardia. Ese mismo día, cuatro integrantes fueron detenidos por los grupos armados ilegales. Gracias al ejercicio que hemos realizado, fue posible reintegrarlos en las comunidades. La petición a esos grupos armados ilegales es para que nos permitan vivir en harmonía. Hay amenazas incluso a docentes. Promovemos actividades para poder salvaguardar la vida de nuestros compañeros. Es muy difícil vivir en el territorio, no sabemos cuándo nos van a matar”.