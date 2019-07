Homicidio culposo sería la primera hopótesis sobre lo sucedido en Barrancabermeja

El fiscal encargado, Fabio Espitia, dijo que lo sucedido en la Lizama , Barrancabermeja, con la muerte del menor de edad tras enfrentamiento con Ejercito, no sería un homicidio doloso y se trataría un homicidio culposo como primera hipótesis.

"Lo que están demostrando los avances técnicos, es , no existió homicidio doloso, la Fiscalía constata lo que sucede con los dictámenes, esto nos demuestra totalmente que existió un disparo que iba no dirigido contra la persona, no se ha formulado imputación a esta persona que usó el arma", dijo el fiscal encargado.

Por su parte, el ministro de defensa, Guillermo Botero, dijo que, " un cabo que estaba en servicio disparó contra el piso, no le disparó a la persona, pero en el rebote del proyectil fue herida la persona que posteriormente falleció en un hospital de Barrancabermeja".