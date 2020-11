Influenciadores que repartieron paletas de jabón serán multados con $936 mil

Las autoridades en Cartagena siguen tras la pista de dos de los tres jóvenes que protagonizaron un indignante video en el que le dan a probar paletas de jabón cubiertas de chocolate a adultos mayores y a niños, en las calles de esa capital.

Según confirmó la Policía Metropolitana de Cartagena, uno de estos jóvenes ya fue ubicado y se presentará de manera voluntaria ante la URI de la Fiscalía en compañía de un abogado.

Mientras sigue la búsqueda de sus compañeros, la Policía señaló que, además del proceso penal que ya les fue abierto, “los influencers también serán sancionados con comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, previstos en el artículo 40, numeral 1, de la Ley 1801 de 2016, con una multa general tipo 4, equivalente a $936.320”.

El general Henry Sanabria, comandante de la Policía de Cartagena, señaló que tras la apertura de un proceso penal por parte de la Fiscalía le solicitarán al ente acusador que los judicialice por contaminación o imitación de alimentos, delitos que tiene penas bastante altas, porque esta no es la primera vez que los jóvenes están envueltos en este tipo de situaciones.

Habla uno de los implicados

Uno de los jóvenes que participó de este hecho se pronunció en un video que circula en redes sociales, en el cual asegura estar arrepentido de su proceder. Señala que el video no se hizo con mala intención y que nunca trataron de hacer daño.

"Reitero mis disculpas hacia todos ustedes porque sé que esto estuvo mal hecho y sé que estas cosas no pueden volver a suceder. Estas cosas no llevan a nada bueno, es bueno hacer contenidos para redes, pero no es bueno hacer este tipo de contenidos", dijo.