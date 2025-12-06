Petro destacó rechazo del Congreso de Diputados de España a intervenciones extranjeras en Colombia

A través de su cuenta de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, agradeció al Congreso de Diputados de España su respaldo expresado en un documento de la Comisión de Asuntos Exteriores, que señala que en su sesión del 18 de noviembre reafirma su apoyo al Gobierno colombiano en varios aspectos y rechaza cualquier intento de intervención extranjera en Colombia.

“Recibo con agrado el apoyo con el que me digna el Congreso de los Diputados de España”, afirmó el jefe de Estado colombiano.

¿Qué dice el documento?

“Rechaza cualquier intento de desestabilización del Gobierno en Colombia, especialmente intervenciones extranjeras que amenazan la paz y la vida de la ciudadanía colombiana en el Caribe y el Pacífico”, dice el documento.

También muestran su desacuerdo por la inclusión del presidente colombiano en la lista Clinton por parte del Gobierno de Estados Unidos.

“Muestra su disconformidad a la inclusión del presidente Petro, de su entorno familiar y de otros miembros del Gobierno colombiano en la denominada «Lista Clinton», medida que acarrear graves consecuencias y puede generar interferencias indeseables por injustificadas en las relaciones entre países”, añaden.

Dicen, además, que no respaldan las acciones militares de Estados Unidos en El Caribe y el Pacífico.

“Censura las intervenciones militares realizadas por parte de Estados Unidos contra personas supuestamente implicadas en el narcotráfico en el Caribe o en el Pacífico, actuaciones que además de resultar incompatibles con el derecho internacional contribuyen a la desestabilización regional y no favorecen la lucha contra el narcotráfico”.

Por otra parte, expresaron su apoyo a la Paz Total del Gobierno colombiano y hacen un llamado al Gobierno de España para que continúe su ayuda a la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC- EP.

