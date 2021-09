Investigan disparo de soldado que dejó un menor herido en Bucaramanga

En hechos confusos en Bucaramanga, un joven de 17 años resultó herido en su hombro izquierdo luego de que un soldado de la Quinta Brigada del Ejército accionara su arma.

Marco Tulio Castro, padre del menor de edad, sostuvo que el uniformado le disparó a su hijo por no obedecer cuando se les pidió al joven y sus compañeros que se retiraran de esa zona.

El familiar criticó este actuar y pidió una investigación de lo sucedido. El menor fue trasladado al Hospital Universitario de Santander, donde fue atendido y está fuera de peligro.

"Las versiones no son claras: él estaba con unos muchachos fumando un cigarrillo, les dijeron que no podían estarse ahí, no le hicieron caso, el segundo llamado, les dijeron 'no pueden estar ahí' y creo que el man disparó. Yo creo que se le salió el tiro, porque aún no sabrá manejar el arma".

Por su parte, el Ejército emitió un comunicado indicando que se están investigando los hechos y anunciando que el soldado que lleva cinco meses prestando el servicio militar está a disposición de las autoridades.