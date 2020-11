Investigan panfleto en el que se declara objetivo militar a una líder social en Córdoba

“No dejen que nos maten”, ese fue el mensaje que dio la líder social Rosa Amelia Hernández, ante la reciente circulación de un panfleto amenazante firmado supuestamente por las Águilas Negras en el que es declarada objetivo militar.

Esta no sería la primera vez que la mujer es intimidada por lo que instó a las autoridades a investigar caso para dar con el paradero de los responsables.

“Me gustaría el Gobierno Nacional y los gobiernos locales tomaran más interés en estos procesos que van en contra de la integridad de nosotros como líderes, únicamente por defender los derechos que nos están vulnerando; yo no le veo la razón de ser del por qué nos están asesinando. Yo lo que le pido al presidente Iván Duque es que por favor no deje que nos maten”, dijo la líder.

Rosa Amelia manifiesta que ha venido ejerciendo el liderazgo en las comunidades con varios compañeros que hoy no están por culpa de los violentos como el caso de Yolanda Izquierdo, asesinada en enero de 2007 en la ciudad de Montería.

“Yo lo único que hago es organizar a las comunidades para que ellos puedan reclamar sus derechos, estoy pendiente de las demandas de restitución de tierras, también de la Unidad de Víctimas y estoy en unos procesos de las regalías que llegan a los municipios. No me imagino por qué me quieren asesinar, porque yo no hablo mal de nadie, lo único que hago es orientar a la gente”, sostiene la mujer.

Entre tanto, el líder social Andrés Chica, solicitó que fuese reforzado el esquema de seguridad de su compañera ante esta nueva amenaza.

“Rechazamos que a Rosa Amelia la sigan persiguiendo, la sigan hostigando desde aparatos que pareciera son del Estado, pero que utilizan un nombre de unas Águilas Negras y amenazan líderes y lideresas que al día de hoy de tantas amenazas que se han recibido de las Águilas Negras, varias se han consumado. Un llamado al Gobierno Nacional a que garantice la libertad política, que garantice ser oposición y que garantice que los líderes y lideresas del país puedan gozar de verdadera democracia y seguridad”, manifestó Chica.

“Para Rosa Amelia solicitar de manera directa el reforzamiento de su esquema de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección y las garantías integrales por parte de la alcaldía de Planeta Rica y la Gobernación de Córdoba”, agregó el líder.

Frente al caso la Policía de Córdoba informó que “de manera inmediata, a través del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y el Comandante de Estación, se incrementaron las medidas preventivas de seguridad con revistas, charlas de autoprotección y rondas en el perímetro de su lugar de residencia. Adicionalmente, el Cuerpo Élite de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) del Departamento de Policía Córdoba dio inicio a un proceso investigativo para determinar la procedencia del documento e identificar a sus autores”.