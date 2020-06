Asesinan a otro líder en el sur de Córdoba

Óscar Domicó Domicó es el tercer líder asesinado en los primeros seis días del mes de junio en el sur de Córdoba.

Según el asesor tradicional para las comunidades indígenas en Córdoba, Israel Aguilar, la víctima pertenecía al resguardo del Alto Sinú y era un líder destacado.

Lea también: Asesinan a dos líderes campesinos en el sur de Córdoba

"Eso fue en Tierralta, él fue gobernador de una comunidad y coordinaba la guardia indígena Emberá Katío del Alto Sinú. Durante el inicio de los controles territoriales en el marco del aislamiento preventivo obligatorio, él estuvo coordinando el control indígena en la apartada de Valencia, porque ahí se encuentra un cabildo Zenú, estaba trabajando fuerte el muchacho, era un líder sobresaliente", sostuvo el cacique Aguilar.

Al tiempo agregó que "en estos momentos no hay nada claro del porqué lo asesinaron. Para nosotros eso es preocupante porque el hecho de luchar por nuestros territorios, por nuestros derechos como indígenas, pone en vilo todo nuestro entorno, nuestra vida".

"El arma de nosotros es la palabra, no utilizamos arma de fuego. No entendemos cómo las personas que sí manejan las armas atenten contra personas vulnerables, llámese campesinos, afrodescendientes e indígenas, no entiendo el odio que existe contra esta población. Entre más reclamamos respaldo institucional, nos asesinan a sangre fría",

puntualiza Israel Aguilar.

Sobre este caso, las autoridades aún no se pronuncian en Córdoba.

Cabe indicar que, recientemente, fueron asesinados en el municipio de Puerto Libertador, dos líderes campesinos identificados como Arcángel Pantoja y Ómar Agudelo. Ambos fueron sacados de sus viviendas por hombres fuertemente armados.

Este hecho se registró en horas de la noche del pasado 1 de junio. Las autoridades lo

atribuyeron al Clan del Golfo.