Investigan presunta agresión de policías a un habitante de calle en Cali

El veedor ciudadano, Camilo Chará, denunció un presunto caso de abuso policial en Cali contra un adulto mayor en condición de calle, lo que ha causado gran indignación.



El hecho se registro en el norte de la ciudad, en medio de un procedimiento destinado a recuperar el espacio público.



A través de un video grabado por el denunciante, la víctima, quien se identifica como José Wilmer Rodríguez, enseña las heridas que presuntamente le causaron los policías y relata cómo fue desalojado del lugar donde se refugia desde hace varios años.



"Me pegaron durísimo, yo he vivido 8 años ahí y nunca me han molestado, ahora último vienen a joderme, a venirle a quitar lo poco y nada que uno tiene", señaló el afectado.





Regresé donde don José ha escuchar su testimonio, fue golpeado por @PoliciaCali en medio de un operativo de @SeguridadCali así no es @GuilleLondono @Dranguet esto no se puede tolerar, espero no me traiga problemas ya que el agente tomó fotos de mi vehículo y placa. pic.twitter.com/ObBEAL6NWS — Camilo Chará Guevara 🌳🐶 (@camilochara) February 10, 2021

Frente a hechos ocurridos en procedimiento de recuperación de espacio público con @AlcaldiaDeCali, ubicamos a don José, le prestamos ayuda humanitaria y recibimos su queja. Se inicia proceso de investigación con transparencia para esclarecer el caso @camilochara @Region4Policia pic.twitter.com/64gAgmPY8n — BG. Juan Carlos Rodríguez Acosta (@PoliciaCali) February 11, 2021

El general Juan Carlos Rodríguez, comandante de la Policía Metropoliata de Cali, lamentó lo ocurrido y anunció la apertura de una investigación para esclarecer el hecho."Es claro que don José tiene unas laceraciones en su cuerpo y frente a esto vamos a darle claridad mediante un proceso de investigación como corresponde. Ya hablamos con él y le pedimos disculpas", dijo el oficial.El adulto mayor fue llevado hasta una estación de Policía, donde recibió alimentación, ropa limpia y un corte de cabello.