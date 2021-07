Joven denuncia que fue violada por cuatro hombres en Ibagué

El estremecedor testimonio de una joven en Ibagué que asegura haber sido víctima de violación por parte de cuatro hombres que, además, la denigraron tomándole fotografías que hicieron públicas, mientras estaba inconsciente.

Julián Enrique Gómez, amigo de Isabella Linares, víctima de abuso sexual, comentó en Sigue La W que Isabella “fue abusada por cuatro personas de su entera confianza”.

Según Gómez, este caso es un claro ejemplo de “ineficiencia por parte de la justicia”, puesto que “esto pasó en 2017, la denuncia se colocó ese mismo año y no han capturado a nadie, no ha pasado nada con ellos. Ni siquiera les fue imputado ningún tipo de delito. Queda la sensación de injusticia. La Fiscalía no fue capaz de individualizar los presuntos responsables del delito”.

“Isabella está llena de valor, se admira que se atreva a denunciar públicamente este tipo de cosas al ver la ineficiencia de la justicia. Publicamos esta noticia con el fin de que se haga justicia. A todas las mujeres hay que creerles. El abogado actual, Augusto Ocampo, tomó hoy el caso”, sentenció el amigo de Isabella.

Por último, aclaró que “la recomendación del abogado (Augusto Ocampo) es que ni la madre ni Isabella den entrevistas para no perjudicar el proceso”.