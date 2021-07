Energía eólica, la generadora de nuevas violencias en La Guajira

Familias de la tribu Wayúu en la Alta Guajira se están enfrentando por una disputa territorial donde se adelanta un proyecto de energía eólica.

Líderes sociales y la comunidad en general piden la presencia del Estado y de las autoridades para frenar los enfrentamientos que dejan al menos 10 muertos, según la ONG Nación Wayuu, así como desplazamientos y constantes amenazas.

José Silva, presidente del movimiento Nación Wayúu, manifestó en Sigue La W que “se viene presentando una serie de enfrentamientos entre las familias indígenas. Lo que va corrido del año ya se han presentado alrededor de cinco asesinatos en las comunidades”.

Indicó que “pedimos que hagan vigilancia en los territorios indígenas y revisen si se está vulnerando los derechos. El año pasado más o menos siete indígenas fallecieron en estos enfrentamientos”.

Señaló que “el departamento se encuentra en un estado total de abandono. No existen las garantías para que las comunidades puedan ejercer al consentimiento libre e informado”.

También expresó que “aquí no hay ningún fraccionamiento, la división las está propinando las empresas. A ellos se les dijo que no ingresaran hasta que no hubiera claridad en la comunidad”.

Además, recalcó que “la Constitución política de Colombia es clara cuando dice que el resguardo indígena es de propiedad colectiva”.