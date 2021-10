La angustiosa búsqueda de Kevin Porras, el joven que se ahogó en Guatapé

Van más de 40 horas de angustia con la búsqueda de Kevin Porras Arbeláez, un joven de 26 años que se ahogó en el embalse de Guatapé en Antioquia. La familia denuncia negligencia en el operativo de rescate.

Diana Milena Arbeláez González, tía de Kevin Porras Arbeláez, manifestó en Sigue La W que “lamentablemente mi sobrino se encontraba con sus amigos departiendo. Las cosas son muy confusas, no tenían chalecos porque aquí no controlan casi eso. Él estaba desesperado porque tenía ganas de ir al baño, cuando de un momento a otro estaba en el agua, se tiraron a salvarlo y no pudieron rescatarlo”.

“Ellos alquilaron un bote donde eran amigos y esto se convierte en un tema más de confianza. Llevaban como tres horas en el planchón y se iban a ir para una finca. Decidieron pedir almuerzo, entonces siguieron en el recorrido. La novia dijo que de un momento a otro él ya estaba en el agua”, indicó.

Le puede interesar:

Dijo que “mi sobrino y sus amigos tienen un conocido que tiene una lancha, entonces no es de una empresa como tal. Ellos no hicieron un contrato, ellos no compraron en ninguna taquilla. Hay que decir que esas personas nos han ayudado demasiado”.

Diana Milena Arbeláez González expresó que “yo le pido a las autoridades que hagan más por el embalse. Le pido a Dios que encontremos a mi sobrino y mi hermana se va a enloquecer”.