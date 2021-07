La CUT le da un espaldarazo a la no presencialidad académica en el Magdalena

Francisco Maltés Tello, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), brindó su respaldo a la decisión de la comunidad académica del Magdalena de no volver a las aulas de clase bajo la modalidad de alternancia.

Para el máximo dirigente de la CUT en la mayoría de los departamentos del país existen brechas históricas en la inversión de recursos en el campo de la educación, por tanto, considera que es un acto irresponsable darle vía libre a este requerimiento del gobierno nacional donde cada zona presenta unas características que lo impide.

“Es incorrecto que se permita la apertura de la economía, así como también que los funcionarios públicos laboren de manera presencial, además que los docentes tengan que volver a las clases presenciales sin que todos estén vacunados. Compartimos la directriz del gobernador Carlos Caicedo, para que haya retorno a las aulas cuando todos estén inmunizados”, precisó Maltés.

Y aunque la decisión preventiva de Caicedo provocó la acusación del Ministerio de Educación ante la Procuraduría, para que abra investigación disciplinaria contra el mandatario, la CUT ratificó que su convalidación no se debe a un capricho sino a la preservación de la vida.

“Hay retraso en la aplicación de biológicos, por lo cual la comunidad educativa se siente insegura y desprotegida asistiendo a las instituciones. Por lo tanto, la educación seguirá siendo virtual hasta que se den las condiciones que permitan garantizar la salud y la vida de cada uno de los docentes y estudiantes”, precisó el gobernador.

No obstante, por la prolongación de la virtualidad, el gobierno del departamento ha recibido críticas porque no habla de las inversiones que debieron hacer para la adecuación de escuelas con los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME). Pues, si bien señalan que ha habido importantes ejecuciones en el campo sanitario con un fondo propio, de los $11.131 millones de pesos girados la presidencia, no se sabe cómo han sido repartidos entre las necesidades educativas.