La historia de los dos jóvenes heridos en sus ojos por el Esmad en Popayán

En Popayán, siguen las voces de rechazo por las actuaciones desmedidas de algunos integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, de la Policía Nacional, que tienen en delicadas condiciones a dos jóvenes que fueron impactados en sus ojos.

Uno de ellos es Juan Diego Ortega Garzón de 24 años, geógrafo egresado de la Universidad de Cauca y administrador de la Plaza de Ferias del municipio de Timbío, quien el pasado viernes 14 de mayo resultó gravemente herido.

“Participaba de la movilización como símbolo de rechazo a lo sucedido con Alison, quien fue víctima de abusos policiales, ella tomó la decisión de quitarse la vida, eso nos conmovió a muchos y decidimos salir a las calles nuevamente a protestar”.

Una cámara GoPro grabó el momento en el que Juan Diego y otros de sus compañeros fueron arrollados de manera violenta por una tanqueta del Esmad. En medio de la confusión, el joven pidió ayuda y fue llevado al Hospital San José.

“Fui impactado en todo el lado izquierdo, tengo una fisura en mi brazo, traumas en las rodillas y la cadera (…) El ‘bumper’ me golpeó el rostro, y una lámina que había debajo me cortó el párpado superior, comprometiendo todo el sistema muscular, también tuve una fractura en el globo ocular”.

El ciudadano permanece hospitalizado a la espera de la evolución de una cirugía plástica para la reconstrucción de su párpado. Aunque no perdió la visión, aún registra dificultades con la movilidad de su ojo.

Ortega Garzón es víctima del conflicto armado, y este lunes 17 de mayo, se cumplen dos años del asesinato de su padre en el municipio de Timbío.

“Soy uno de los jóvenes que algunos nos llaman vándalos, pero creo que mi perfil no da para eso, soy uno de los inconformes con lo que sucede en el País, y el hecho de que yo, dentro de lo posible logre sobrevivir, no significa que no luche por los demás”.

Juan Diego también es músico, activista, integrante y promotor de varias fundaciones desde las que se brinda apoyo a los jóvenes y expresiones artísticas y culturales de la zona.

El mismo día que resultó herido, falleció Sebastián Quintero Múnera, un joven de 27 años que fue herido en el cuello por un artefacto presuntamente lanzado por el Esmad.

Herido en Bello Horizonte

Entre tanto, Juan David Quiñónez Villaquirán perdió la visión por el ojo izquierdo luego de ser impactado por perdigones en la cabeza, cuando se desplazaba a una farmacia cerca de su vivienda en el barrio Bello Horizonte, en el norte de la ciudad.

De acuerdo a sus familiares, el joven músico, deportista y emprendedor de 27 años de edad, fue atacado sin razón alguna, cuando en el sector se registraban disturbios entre manifestantes y la Fuerza Pública.

Personal de salud que se encontraba en el sitio le brindó los primeros auxilios y fue trasladado al Hospital San José, donde le fue diagnosticada fractura en la órbita ocular.

“(…) Ha sido la noche más larga de mi vida, pero también he tenido tiempo de hablar con Dios y ofrecerle mis ojos para mi muchacho. Esto que estoy viviendo no se lo deseo a nadie, ni siquiera a los sujetos que atentaron contra mi hijo. Los perdono”, dijo Claudia Quiñónez, madre del joven.

Los ciudadanos permanecen en observación médica en el Hospital Universitario San José y desde diferentes organizaciones y sectores de la sociedad han recibido mensajes de apoyo y solidaridad.

“No sientan lástima por mí, yo perdí el ojo, ellos el corazón”, señaló Juan David a través de un cartel que compartió con sus amigos y allegados.

Los familiares de los afectados esperan investigaciones y sanciones a los responsables de estos hechos.