La institucionalidad de la Universidad está a salvo: Jairo Torres tras su renuncia

Luego de que el Consejo de Estado suspendiera el acto de elección del rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres, tras admitir una demanda en su contra fundamentada en que “con el acto demandado se desconocieron, entre otros, el artículo 126 de la Constitución Política que establece que ningún funcionario puede ejercer su potestad nominadora para designar a los parientes de quienes participaron en su propia designación”, el saliente funcionario reaccionó asegurando que renuncia a su cargo no por lo expuesto, sino para mantener la institucionalidad en el alma mater.

“El rector nunca estuvo en un escándalo público por su conducta. El día que yo me convierta en un mal ejemplo para la universidad, doy un paso al lado y el día que mi permanencia pueda traumatizar el orden institucional echo un paso al lado, esa es la razón por la cual lo hago porque no quiero que mi defensa jurídica convierta a la universidad en un escenario caótico de ingobernabilidad”, dijo el saliente rector.

También manifestó que “la votación más alta la tuvo este rector, un apoyo amplio, masivo y legítimo, pero desafortunadamente una minoría cuando decide tomó una decisión diferente y en consecuencia yo pensando en ese interés institucional he tomado esta decisión”.

Pese a lo establecido, Jairo Torres no descarta en volver a aspirar nuevamente al cargo que ocupó durante casi cinco años.

“La renuncia mía implica que todo lo actuado se anula y ese fue el propósito de esta renuncia. Yo no he tomado la decisión si me presento o no me presento, pues es una decisión que tomaré con mi equipo asesor, con mi equipo de trabajo, con mis amigos y familia, sopesar si es viable participar o no”, sostuvo Torres.

Tras lo ocurrido, fue designada como rectora encargada de la Universidad de Córdoba, Delia González Lara, quien es la directora del Centro de Idiomas del alma mater. La mujer fue escogida con el voto de abstención del gobernador de Córdoba, Orlando Benítez.

La nueva rectora en un lapso de 10 días deberá convocar nuevas elecciones para que se elija a alguien en propiedad para el importante cargo.

“Sé que cuento, primero con el apoyo divido y con el de todo un equipo de trabajo, desde la Presidencia de la República, el Ministerio de Educación y el Consejo Superior. Agradecida con el doctor Jairo Torres Oviedo por enseñarnos su liderazgo y con todas las personas que han compartido este momento”, precisó González.

Con la renuncia de Jairo Torres, el Sistema Universitario Estatal-SUE se queda sin presidente, al igual que SUE Caribe.