La muerte de "Crestamán" que ha conmocionado a Santander

Hay tristeza y dolor en las personas que conocieron a "Crestamán", un joven de 24 años, identificado como Stid Mantilla, quién falleció el 18 de abril en el alto de Aratoca, entre la vía San Gil - Bucaramanga, en un accidente de tránsito mientras iba en su motocicleta.

Stid, quien era oriundo de Matanza, y le decían "Crestamán", fue una persona que era reconocida por su servicio , siempre ayudó a los paramédicos y hacía obras sociales en diferentes partes de Santander.

Incluso, se conoció un video antes de que muriera en el accidente de tránsito. En esa pieza audiivisual se muestra cómo Crestamán se baja de su motocicleta y le dona sus zapatos a un migrante venezolano que iba caminando por la carretera con su hija en brazos.

Luego de esta entrega, Stid murió en el accidente de tránsito, el cual es investigado por las autoridades del municipio.

El mayor Leonel Medina, de la policía de de San Gil, explicó que crestaman murió de inmediato tras el fuerte impacto, del cual se desconoce cómo fueron los hechos, pues al parecer, hubo un vehículo involucrado en siniestro vial pero el conductor huyó del lugar.

"No hay claridad si hubo comprometido otro vehículo o no, no se sabe quién fue, qué sucedió?, el accidente se presenta en donde hay dos curvas seguidas, el muchacho que falleció va delante de otros dos compañeros, cuando los otros dos compañeros terminan una curva, ya encuentran la moto y un muchacho tendido en el piso, no pudieron ver qué pasó o quién fue, no pudieron ver nada".

Piedad Vera, era una mujer que conocía a Crestamán y ella relata con dolor que quería ayudar a todo el mundo, era solidario.

"El prefería darle a los demás, el mismo se dedicó a hacer tapabocas en la calle de Bucaramanga, una persona demasiado humana, que valoraba a los amigos, una gran pérdida para el municipio de Matnza".