La versión del hermano de adolescente que falleció, luego del enfrentamiento con Ejército

La W pudo conocer que el enfrentamiento entre adolescentes y el Ejercito en Barrancabermeja, se habría dado luego de que los miembros de la fuerza pública le “pidieran” a los menores sustancias alucinógenas para la venta, así lo denunció Sergio Adrián Martínez, hermano del Rafael Antonio caro Álvarez, menor de edad que falleció, luego de ser herido con arma de fuego en manos de un soldado.

“Todo inició el 26 de julio, tuvieron un enfrentamiento con los soldados, los requisaron, les pidieron droga, ellos no tenían droga; el soldado les dijo, los voy a requisar con videos y fotos, y los muchachos dijeron, no nos vamos a dejar tomar videos; el sub oficial le alzó la mano a uno de los muchachos, y comenzaron a agarrarlos a piedra”, dijo Adrián.

El familiar de la víctima, aseguró que un soldado del batallón Artillerías ya lo venía amenazando de muerte en redes sociales.

“Al otro día, mi hermano subió el video al Facebook y ellos comentaron el video amenazando a mi hermano y mandaban unos audios amenazando a mi hermano que no estuviera por la calle que lo iban a matar, que esperara que pasara por la base, que lo iban a matar, mi hermano no era normal, tenía trastornos”.

Dijo que tiene pruebas en el que un soldado amenaza al menor de edad que falleció.

“Jan Hernández, tengo unos audios de él, el dice muchas cosas comprometedoras hacia la vida de mi hermano”.

El hermano del adolescente que falleció, dijo que no le han podido entregar el cuerpo de Rafael porque, al parecer, no está registrado y no existe, según la versión que le dieron las autoridades.

En medio de lágrimas, relató que los miembros del Ejército debieron neutralizar a su hermano de otra manera y no con armas de fuego.