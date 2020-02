Líder social de Buenaventura teme por su seguridad, tras ser intimidado por motociclistas

La presencia de cinco motociclistas que rodearon el vehículo en el que movilizaba con su esquema de seguridad, puso en alerta al defensor de Derechos Humanos de Buenaventura, Orlando Castillo, quién dice temer por su seguridad.



El líder social denunció que uno de los sujetos realizó un disparo cuando su escolta intentó evadirlos. El hecho se registró el pasado domingo en barrio Kennedy de la ciudad Portuaria.



"Cinco motos se nos atravesaron en la vía, no nos dejaban pasar, el escolta les pitaba y uno de los sujetos saca un arma y hace un disparo. Nosotros lo que hacemos en ese momento es llamar a la Policía".



Aunque Castillo señaló que no es claro si se trató de un atentado contra su vida, advirtió que el acto debe ser investigado por las autoridades.



"Son las autoridades las que tienen que evaluar si se trató de un atentado, lo cierto es que el hecho se presentó y lo denunciamos por el nivel de riesgo que me encuentro", agregó.



La gobernación del Valle del Cauca rechazó y condenó el acto criminal que pudo representar un peligro para el líder social que ha realizado denuncias de diferentes problemáticas que golpean a Buenaventura, como la extorsión y el reclutamiento por parte de grupos ilegales.

