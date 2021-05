Lucas Villa fue diagnosticado con muerte encefálica

En una conferencia de prensa, las directivas del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, donde se encontraba internado este joven activista, Lucas Villa, desde el pasado miércoles 5 de mayo, confirmaron el diagnóstico de muerte cerebral.

"Lamentamos informar que, no obstante a la atención prestada, el paciente no presentó ninguna reacción neurológica después de suspender la sedación. El paciente tiene isquemia general global. Sigue conectado a un respirador y no hay nada que hacer", confirmó el gerente Juan Carlos Restrepo.

Según el parte médico, solo resta esperar que su corazón deje de latir; además desde el centro asistencial aseguraron que su familia ya está recibiendo apoyo psicológico.

Es importante recordar que Villa, al igual que dos jóvenes más, recibió varios impactos de bala mientras participaba de un plantón pacífico, en el marco del apro nacional, en el viaducto César Gaviria Trujillo.