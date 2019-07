Mayerly Santos se habría enamorado de quien la secuestró en Sabana de Torres

Luego de que Mayerly Santos durara 47 días privada de la libertad y sin que su familia supiera de su paradero, la Fiscalía en medio de una audiencia de imputación de cargos dio a conocer que la víctima se habría enamorado de quien la secuestró , que fue un hombre de 39 años de edad, identificado como Ricardo Tarazona Martínez.

Según las pruebas que reveló el ente de control, en la vivienda en donde fue rescatada la mujer en el norte de Bucaramanga se halló una carta que iba dirigida al secuestrador.

"Amor, nunca imaginé que de estas lágrimas surgiera un amor tan grande y especial como este. Aunque la forma en la que nos conocimos no fue la más apropiada, le doy gracias a Dios por todo esto, cada día te amo más", decía el escrito.

En la carta de Mayerly, también se daba a conocer que le concedía el "perdón" a Ricardo por el secuestro y por mantenerla en una selva.

"Soy capaz de perdonar el hecho que me hayas raptado, a pesar de saber que estoy aquí en esta selva en contra de mi voluntad. Jamás te guardaría rencor y no sería capaz de hacerte daño, pese al daño que me has hecho a mí y a mis seres queridos. Solo te pido sinceridad".

En el momento del rescate Mayerly Santos aseguró que mientras estuvo privada de la libertad, le brindaron un buen trato.

"También doy gracias a la persona que me cuidó, no puedo decir que me maltrataron y que fueron violentos, al contrario, fueron amables conmigo", dijo Santos.

Las autoridades confirmaron que este caso sí se trató de un secuestro.