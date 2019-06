Megabiblioteca en fase 1 está al 100%, asegura alcaldía de Santa Marta

En medio de un debate de control político promovido en el concejo de Santa Marta, el gerente de infraestructura de la ciudad, David de Marchena, aseguró que la megabiblioteca distrital en su primera fase está en 100% faltando para su entrega el acta de terminación de obra.

De acuerdo con el funcionario a esa fase del proyecto le falta el giro de al menos 15% del total del contrato. En el caso de la segunda fase de la megabiblioteca, que está en manos de otro contratista, falta poco menos del 20% para su culminación, pero debido a los incumplimientos del contratista se está estudiando la terminación del contrato o el cobro de las pólizas de responsabilidad.

Las explicaciones fueron entregadas en medio de un tensionaste debate en el cabildo distrital en el que se cuestionó los atrasos de esta obra, que debía entregarse hace poco más de 3 años y que ha tenido adiciones presupuestales que la hicieron pasar de $17.000 a $27.000 millones de pesos.

Al respecto la concejal Elizabeth Molina Campo, citante, cuestionó que "esta obra está mal hecha y eso se ve a los ojos y hoy esta obra está siendo investigado por los entes de control".

"Si eso no estuviera mal hecho, no estaría siendo investigado", dijo Molina al tiempo que señaló que "hoy esto es como la situación del mago: nada por aquí y nada por acá (...) hay que darle la cara a la ciudad por todas las obras que aún no han sido terminadas".