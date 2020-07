Mientras el Indio Rómulo lucha por su vida, seguidores celebran eucaristías por su salud

A sus 89 años Rómulo Augusto Mora Sáenz conocido como El Indio Rómulo, sigue luchando por sobrevivir en la Clínica Colombia Bogotá, según Efraín Mora su padre tiene fuerza interior y es un roble que quiere volver en medio de las dificultades por las que atraviesa, tras ser hospitalizado por una neumonía.

“Seguimos pendientes para ver cómo evoluciona mi viejo. Él quiere volver para entregar sus últimas palabras o sus últimos años o lo que sea, pero sentimos que mi padre quiere volver y esto nos pone a nosotros más fuertes”, dijo.

Dice que los profesionales de la salud y la tecnología de la Clínica están haciendo todo lo que está al alcance para recuperarlo. “Nosotros estamos presentes se y están esforzando para que pueda respirar, ya que la neumonía lo cogió duro”.

No quiso referirse al posible caso de COVID-19 al señalar “son circunstancias que aún no nos han probado, verdaderamente no lo quiero nombrar”.

Le puede intersar: En Chita esperan el cuerpo de uno de los 11 uniformados que perdieron la vida en Guaviare

El último reporte sobre la salud del Indio Rómulo se dio el pasado 22 de abril y se espera que en los próximos minutos les sea entregado un nuevo parte médico a la familia.

Efraín Mora, agradeció a los boyacenses y el país por las oraciones y el respaldo espiritual para con su padre, quien por más de 50 años estuviera en el cine, la televisión, la radio la prensa, y la política.

“Inmensas gracias damos, pues lo que están haciendo por mi padre; por todo ese trabajo de oración, de comunicación con el espíritu para que mi padre reciba allí donde se encuentra energía de protección, de sanación que queremos que ocurra”, dijo.

Según Efraín, al igual que en la catedral San Lorenzo Mártir en Duitama, en otras zonas del país se está “haciendo trabajo ceremonial en todos los sentidos”.

Insistió que la familia se llena de alegría, en medio de la dificultad, porque los colombianos muestran sensibilidad y respeto por su ser querido, “El Indio Rómulo”