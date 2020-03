MinAgricultura acordó implementar acciones concretas para apoyar el agro en Arauca

El Ministerio de Agricultura tras reunirse con ganaderos y productores de cacao y plátano del departamento de Arauca, se comprometió a socializar y trabajar con cada uno para brindar mayores oportunidades a sus sectores, en el caso de los ganaderos se acordó tomar acciones para blindar al departamento y mantener el estatus sanitario de País Libre de Fiebre Aftosa con Vacunación.

Puntualmente para el sector ganadero de Arauca, el ministro Zea se comprometió con varias acciones: en primer lugar, el doce de marzo enviará una comisión del Instituto Colombiano Agropecuario, la cual estará acompañada por un representante de la Organización Mundial de Sanidad Animal para socializar la resolución 060865 del 27 de enero y que los ganaderos le expliquen al representante de Organización las inquietudes que les genera la misma.

Ante el escenario, el ministro de Agricultura Rodolfo Zea dijo: “vamos a explicarles bien a los ganaderos los alcances de la Resolución, a revisar y a plantear algunos cambios con el experto de la OIE, pero sin poner en riesgo el estatus sanitario recuperado por el gobierno del presidente Iván Duque, de País Libre de Aftosa con Vacunación; el cual beneficia a todos los ganaderos del país”.

También indicó el funcionario a los ganaderos araucanos, que se realizará un análisis jurídico de la resolución y el tema del muestreo de animales, para brindarles una respuesta a los productores de esta región. De igual forma, se comprometió a revisar el tema de la expedición de las guías de movilización de animales: “Hay que corregir este tema, no puede seguir pasando que para sacar una guía, las personas tengan tantos problemas por temas tecnológicos, eso lo tenemos que solucionar”.

Puede leer: Abren investigación contra Policía que habría intentado hurtar elementos de aseo personal

Así mismo, el jefe de la cartera agropecuaria manifestó que se van a buscar los recursos para contratar los funcionarios en el Ica, quienes deben adelantar y agilizar los trámites que los ganaderos necesitan realizar para su actividad ganadera.

El ministro Zea asumió el compromiso de revisar con el Invima el tema del sacrificio de animales y pidió a la gobernación priorizar y planificar donde debe funcionar la planta de sacrificio del departamento, requirió que en este proceso se piense en el bien común.

En cuanto al sector cacaocultor de Arauca, el jefe de la cartera agropecuaria señaló que en la transformación está el desarrollo de la ruralidad colombiana y agregó “Ustedes son personas trabajadoras y como personas trabajadoras sé que vamos a poder sacar este departamento en un trabajo en equipo, sector privado, las entidades territoriales, las autoridades políticas, la academia, el gobierno nacional y las diferentes instancias”.

Además, el ministro Zea Navarro anunció apoyo para los productores de cacao, que en un trabajo coordinado con Agrosavia, se va a tener un proyecto de investigación financiado a través de la Ocad de ciencia y tecnología, para tener toda la infraestructura en temas de investigación, de postcosecha y de calidad del cacao.

Con los productores de plátano de Arauca, el Ministro Zea detalló temas como la comercialización, financiamiento y plantas de producción, allí dijo “La problemática no es productividad, en Arauca tienen una buena productividad. Claramente lo que tenemos que trabajar en cómo hacemos el ordenamiento productivo de plátano, de cacao, maracuyá, de diferentes cultivos que se tocaron, lo que no puede pasar es que esta tierra que es fértil, que es buena en productos, nuestros campesinos y productores no tengamos dónde venderlos, tenemos que solucionar el problema de comercialización”.

Entre los temas por los que apostó el ministro están la extensión agropecuaria, una planta de transformación para plátano, revisión del tema fitosanitario, sustitución de cultivos, vías terciarias, financiamiento, así como Seguro Agropecuario y una ley para alivios financieros a los productores.

Le puede interesar: Asesinato de mujeres aumentó un 50% en el Valle del Cauca