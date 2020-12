Mujer pide justicia con su papá, quien habría matado a su mamá en Sucre

El cuerpo de Johana Ariza, de 42 años, fue encontrado al interior de una vivienda en Sucre, Santander, con varios disparos en su cabeza el pasado dos de diciembre.

En ese entonces, las autoridades ofrecieron hasta 10 millones de pesos para dar con el paradero del presunto responsable de su muerte, quien sería su pareja sentimental.

La W contactó a Karen Johana Ardila Ariza, 26 años, hija de la víctima, quien asegura que su padre Carlos Ardila Escamilla, de 44 años, fue el responsable de este asesinato.

Karen aseguró que su mamá le había manifestado en varias ocasiones a su padre que no quería estar más con él, que estaba cansada y que quería alejarse.

Tras estos anuncios, Carlos Ardila, al parecer, se habría descontrolado y amenazaba a la víctima de que se suicidaría y mataría a sus hijas.

"Mi mama varias veces le había dicho a mi papi que estaba cansada, que quería alejarse y cada vez que pasaba eso, el amenazaba con suicidarse y matar a sus hijos, es violento, no se le podía decir nada, de una vez reaccionaba peleando, insultando".

La progenitora relató que el día de la muerte de su madre, supone que su papá se desesperó, ya que hace dos meses atrás tenían muchas peleas.

"El día que sucedió eso me imagino que mi papi se desesperó y la mató, yo no estuve en ese momento, solo estaban mis papás. Mi mami era joven, ella y yo hablábamos mucho, ella me contaba que hacía dos meses quería dejarlo, yo le dije, espera un poco a ver qué pasa, ellos venían mal, mi papi perdió la cabeza, el no volvió a viajar, era todo el tiempo encima de ella".

Tanta fue la presión del señor Ardila, que se ponía la pistola en su cabeza para intimidar a su esposa si lo dejaba, según el relato de su hija.

"Mi papá le decía, si usted se va, yo me mato, yo me disparo en la cabeza, una vez mi mami llegó a la casa y encontró a mi papá en el tercer piso con una pistola en la cabeza, mi mamá se le arrodilló y le dijo que no lo hiciera".

Finalmente, Karen Ariza pidió a las autoridades que le den celeridad el proceso, ya que luego de ocho días de la muerte de su madre, las Policía no ha emitido orden de captura.

"La respuesta de los investigadores me dijeron es que están recopilando todas las pruebas para llevar el caso ante un juez, necesito que le den celeridad al proceso para orden de captura a ese tipo, tengo miedo que él diga, eso fue un homicidio o accidente, eso no fue así, el mató a mi mamá, tiene que pudrirse en la cárcel, eso fue un feminicidio porque mi mamá venía sufriendo ataques y toda la vida fue así, grosero y agresivo, por favor, ayúdenos para que mi papi tenga orden de captura", señaló.