No compré votos en Santander: abogado de Sandra Aguilar, quien conversó con Ñeñe Hernández

Luego de que Nueva Prensa diera a conocer un audio de una conversación entre la empresaria caleña pero radicada en Bucaramanga, Sandra Isabel Aguilar y el Ñeñe Hernández, en el que aparentemente se estaban buscando votos para la presidencia de Iván Duque en Santander.

El abogado de la empresaria y director ejecutivo de la fundación defensa de inocentes, Juan Camilo Sanclemente, dijo que el viernes 10 de julio pedirá poder dar su versión sobre los hechos en la Fiscalía.

La defensa le dijo a La W que Aguilar no ha cometido ningún delito y que según la versión que le ha entregado, nunca incurrió en una posible compra de votos para el actual presidente Iván Duque.

"Vamos a solicitar que sea escuchada, ya que lo único que ha hecho este audio es afectar su buen nombre. Ella no va a salir a medios, todo se lo dirá a la justicia".

Sanclemente indicó que Aguilar solo conversó con el Ñeñe porque tenía allegados interesados en ejercer el voto a favor del presidente Iván Duque.

"Ella no entiende porque la señalan de pertenecer a algo, ella solamente hace la llamada, porque hay conocidos que ella tiene y quieren colaborar con la campaña de ese momento, el candidato presidencial. El hecho de decirle alguien que yo tenga personas que quieren votar por el candidato, no significa que sea un delito, como lo quieren hacer ver, ella no es política, ella nunca ha hecho política, no entiende cuál es el fin de sacarla en esas publicaciones , con el propósito de hacerle daño a ella".

Aclaró que jamás fue un favor que le hizo al Ñeñe, y que fue la única conversación que ha tenido con este personaje.

"El único audio que existe es ese, no hay más audios, ella dijo que solo habló una vez con el y no más".

Sandra Aguilar conoció al Ñeñe en Bucaramanga en un restaurante y al parecer, se cruzaron los teléfonos.

La empresaria involucrada en este polémico audio es de Cali y vive hace más de 15 años en Bucaramanga, es conocida también como "tanita" y tiene una tienda Isabel Fashion.