"No hay dónde depositar las basuras de Santander": Alcalde de Bucaramanga

Tras varias horas de reunión no se pudo solucionar a dónde serán depositadas las basuras de Bucaramanga tras cierre definitivo de El Carrasco.

Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, dijo que se decreta la emergencia sanitaria tras no saber a dónde llevar los residuos, siendo así, hay calamidad en el municipio con el fin de que las basuras puedan seguir llevándose al Carrasco.

De lo contrario, en la ciudad de los parques se tendrán que cerrar los restaurantes, plazas de mercado, y centros hospitalarios para evitar que se acumulen en las calles las basuras.

El mandatario dijo que se hizo un llamado y se lanzó un SOS al gobierno nacioanal y la Anla para que ayuden a gestionar un lugar específico para depositar los residuos.

"No hay lugar de disposicion, hemos hecho todo el esfuerzo en todos los lugares del país, no tenemos una respuesta de la Anla , no tenemos respuesta, hacemos un sos al gobierno nacional, a la Anla para que de la solcuión".

Finalmente, se descartó que Aguachica, Cesar, se aun lugar viable para depositar las basuras. En esa localidad se negaron a recibirlas.