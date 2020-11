No le tenemos miedo a la verdad: presidente Duque le responde a Mancuso

Desde Popayán, el presidente de la República, Iván Duque, le respondió al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y aseveró que mientras sea el jefe del Estado, no permitirá que personas como él sean cobijadas por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

El mandatario aseguró que este hombre, investigado por crímenes de lesa humanidad, perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia, dijo que él le temía a la verdad, a lo que respondió que “la verdad es necesaria”.

“A la verdad no le tenemos ningún temor (...) Pero que no traten de jugar por debajo de la mesa para tratar de vincularse a la JEP, para que gocen de ningún tipo de sanción carcelaria, y del beneficio de no extradición”.

Duque afirmó que ninguno de los jefes paramilitares tiene fundamentos para entrar a la JEP, pues tienen asuntos pendientes con la justicia colombiana por crímenes de lesa humanidad, por lo que “tienen que venir acá y pagar por esos delitos”.

El presidente agregó que estas personas han estado condenadas por narcotráfico, pero los crímenes execrables que cometieron deben responderlos en las cárceles de Colombia.

“Y si están buscando que los abogados les sirvan a ellos de petimetre de gestión para llegar a la JEP y por esa vía eludir la justicia, que tengan claro que mientras yo sea el presidente de Colombia eso no va a ocurrir”.

El jefe de Estado reiteró que seguirá defendiendo la justicia y subrayó que los criminales de lesa humanidad tienen que llegar al País, a cumplir las penas pendientes con justicia y paz.

La reacción se produjo luego que, desde Estados Unidos, Mancuso asegurara que el presidente Duque le teme a la verdad, y presiona a la justicia en beneficio de su mentor y jefe político.