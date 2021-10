Nos dijeron que era ordenado desde presidencia: personero sobre bombardeo

En diálogo con La W, el personero de Litoral de San Juan Kleider Palacios, se refirió al bombardeo del Ejército contra el excabecilla del ELN alias 'Fabián' que dejó cuatro menores de edad muertos y a la tragedia del reclutamiento que están enfrentando.

Durante su intervención manifestó que, aunque en reiteradas ocasiones buscaron información sobre quiénes habían caído en la operación militar nunca les respondieron, porque les dijeron que era información reservada de una acción ordenada desde la Presidencia.

"Inclusive posterior a ese bombardeo se temía que civiles hubieran podido caer en el marco de esa operación porque estaban desaparecidos y quisimos indagar con la Fuerza Pública al respecto y nunca obtuvimos una respuesta, so pretexto que esta era una operación ordenada por la presidencia de la república" manifestó.

Aunque entiende el objetivo de la operación militar, el personero de la población señaló que le pareció lamentable que ciertos sectores de la sociedad "celebraran" la muerte de los menores de edad.

"No podemos dejar de rechazar no solamente el reclutamiento sino también el tratamiento de subversivos que les da el estado, que de acuerdo con el DIH son víctimas (...) así como llueven bombas quisiéramos que llovieran oportunidades" indicó.

Y es que para el personero Palacios, la situación de oportunidades que afrontan los menores de edad en esa zona del Chocó es tan precaria, que para varios su única opción para un futuro es engrosar las filas de ese grupo criminal.

"Si usted recorre un municipio como el litoral de San Juan se da cuenta que no es mucho lo que tiene que ofrecerles, si hay un joven de aquí de 19 o 20 años que termina el bachillerato en alguna institución precaria y quiere estudiar una carrera no puede, porque en la zona no hay" manifestó.

Sobre los civiles que habían quedado desaparecidos a partir del bombardeo, el personero manifestó que aparecieron a los tres días, debido a que eran indígenas que se encontraban recogiendo víveres y por la onda de las explosiones se perdieron.