Organizaciones sociales exigen renuncia del Mindefensa en Cauca

Por los hechos violentos que se han registrado en Cauca, las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos se sumaron a las voces que piden la renuncia del ministro del Interior, Guillermo Botero.

En medio de la polémica por el debate con fines de moción de censura y las nuevas revelaciones relacionadas con el bombardeo a siete niños en Caquetá, voceros de las comunidades campesinas afirmaron que en Cauca ha habido hechos de igual gravedad.

Oscar Salazar, líder del Macizo Colombiano, dijo que además del cambio del Ministro de Defensa es necesario modificar las políticas en temas como el narcotráfico, “las causas que generan las crisis tenemos que ubicarlas en las políticas que el Estado viene impulsando”.

Asimismo, expresó que la doctrina militar debe ser revisada porque no se puede permitir que la Fuerza Pública considere a la población civil un enemigo, “no es suficiente que renuncie el Ministro de Defensa, porque estas acciones sistemáticas de exterminio de nuestros jóvenes por parte de las Fuerzas Militares no es un tema ocasional”.

El vocero reiteró que las comunidades siguen esperando que el Gobierno Nacional reconozca a los campesinos y cumpla los acuerdos que se han firmado con anterioridad.