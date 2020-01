Padre de bebé de 7 meses de gestación pide que no sea abortado

Juan Pablo Medina, padre de un bebé de 7 meses de gestación, continúa sus acciones jurídicas para solicitar que no se permita un procedimiento de aborto inducido solicitado por la madre.

El ciudadano dijo que la mujer ha requerido a entidades como Profamilia acompañar el proceso para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, IVE, argumentando que tiene afectaciones psicológicas que no le permiten continuar la gestación.

Agregó que en la actualidad tiene cuatro abogados que han acudido a diferentes recursos en el marco de la ley, para impedir lo que él considera “un homicidio”, teniendo en cuenta que no se cumplen las causales establecidas por la Corte Constitucional.

Este viernes, fue tendencia en Twitter la etiqueta #SalvemosAJuanSe, en la que participaron cientos de usuarios para solicitar que no se interrumpa el embarazo.

Medina dijo que desconoce el paradero de la mujer, y el estado actual de su bebé, pero aseguró que no descansará hasta que su hijo nazca.

“Yo le he pedido que permita el parto y me lo entregue, tengo los medios (…) El bebé tiene el derecho a la vida, pero terceros están coaccionando a la madre para que no lo tenga”, agregó.

Finalmente, Juan Pablo afirmó que desconoce la valoración científica de las presuntas afectaciones de la madre.