Partido Alianza Verde es “incoherente”: Santiago Zambrano

Hay polémica en la ciudad de Popayán luego que el movimiento político Alianza Verde otorgara el ‘coaval’ para la Alcaldía del Municipio al candidato del partido Colombia Renaciente, Juan Carlos López Castrillón.

Santiago Zambrano Simmonds, quien aspiraba recibir el aval de Alianza Verde, criticó la decisión y aseguró que el partido es incoherente “al coavalar” a quien recientemente acusaban de “paquete” y quien tampoco hizo el trámite ante la Dirección Departamental.

“¿Les parece malo para unas cosas y bueno para Popayán? ¡Respeten!”, sostuvo.

Agregó que es inaudita la decisión del partido de no entregar el aval para la Alcaldía a alguno de los ciudadanos que se inscribieron, “prefirieron dar un coaval aparentemente por componendas de tipo nacional, no pueden ahora excusarse diciendo que si se retiró o no se retiró una solicitud. Den la cara, a los miles de ciudadanos que siguen sus ideales”.

Por otra parte, Santiago Zambrano aseguró que sigue adelante con su aspiración porque cree que representa la esperanza de cambiar la sociedad.

Es de recodar que Santiago Zambrano, Oscar Ospina y el concejal Roberto Alejandro Muñoz aspiraban el aval de Alianza Verde para llegar a la Alcaldía de Popayán.

Al respecto, Muñoz dijo que respetará y acatará las decisiones del Ejecutivo Nacional y aclaró que desconoce las razones por las que no se avaló un candidato del Partido, que han venido trabajando desde hace varios años por la región.

“(…) Preguntas que hoy surgen y que le corresponde al Ejecutivo Nacional dar respuesta a sus militantes, a la comunidad en general, medios de comunicación y a todos quienes creemos en nuestro Partido Alianza Verde”, agregó, y anunció nuevamente su candidatura al Concejo Municipal.

El exrepresentante a la Cámara y también precandidato, Oscar Ospina, dijo que se pronunciará en las próximas horas, una vez el Ejecutivo Departamental de su partido emita un comunicado oficial.