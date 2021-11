Peculiar investigación contra diputado en Santander que denunció al clan Aguilar

En diálogo con Sigue La W, Ferley Sierra, diputado de la Asamblea de Santander, afirmó que “es una vergüenza, una persecución política contra la oposición que viene realizando aquí en Santander”. También dijo que todo ocurrió por un trabajo para “destapar los hechos de corrupción”.

“Nos hemos enfrentado con total autoridad” al clan Aguilar, según Sierra, quien añadió que “hacen el pliego de cargos y empiezan a regar en sus páginas de politiquería que me quieren sancionar por corrupción. Como yo estoy desenmascarando todos los hechos de corrupción, la rabia que me tienen es tremenda y ahora vienen con este tipo de acusaciones absurdas. La CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) estipula que esto no es razón para sacar del camino a la oposición. Es el camino a la dictadura. El mismo Gobernador me puso otra queja en Procuraduría por yo haber destapado el escándalo del clan de medios”.

También se refirió al Contralor a quien catalogó de "incompetente". Los mismos que votaron por él se le devuelven porque no ha hecho absolutamente nada. En un escenario de control político el contralor va y nos informa que debe apartarse del cargo porque aplica acción de repetición, eso nos descontrola. Me denuncia porque le dije que era cuota del paramilitar Hugo Aguilar”, dijo Sierra.

Lea también:

En respuesta habló el contralor de Santander, Carlos Pérez. “No lo denuncié por faltarme el respeto”, sino por “calumnia e injuria. Al honorable diputado se le olvida que también es servido público y tiene que cumplir las normas. Nos debemos tratar con respeto. Voy a la Asamblea, presento un recurso y él trata de ser grosero”, aseguró.

“Esa denuncia lleva más de un año en la Procuraduría. Los entes de control en Colombia somos independientes. No fue en una rendición de cuentas. El anterior Contralor presenta una acción de repetición, el juez no me ha condenado. Una cosa es que tenga un proceso”, manifestó el contralor Pérez.