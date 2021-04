Pide disculpas el profesor que protagonizó una escena sexual en una clase virtual

Un profesor de Palmira, Valle del Cauca, protagonizó una escena sexual en plena clase virtual, cuando su pareja se acercó para que le besara sus senos, sin embargo, él no se dio cuenta que no había apagado su cámara.

La Secretaria de Educación del municipio de Palmira se pronunció por el polémico video que se volvió viral, y manifestó que "ante la situación registrada el día miércoles 21 de abril durante una jornada académica desarrollada de manera virtual, de la Institución Educativa San Vicente, la Alcaldía de Palmira a través de la Dirección de Control Disciplinario y la Secretaría de Educación, adelanta investigaciones para garantizar el debido proceso para el docente implicado en el caso".

Por otro lado, el maestro publicó un video pidiendo disculpas públicas y dijo que “fue un descuido de mi parte al no darme cuenta que se encontraba la cámara encendida y en ningún momento lo hice con intención o en forma voluntaria. La institución ya me inició el debido proceso. En cuanto a la estudiante, aclaro que no ha sido expulsada y que existe un conducto regular para al tratamiento de estas situaciones por parte de la institución”.

Le puede interesar: Profesor fue captado teniendo relaciones sexuales en clase virtual

Además, indicó que “se tomaron unas imágenes que nunca he autorizado para su publicación. cuando mi esposa se acercó a saludarme”.

“Quiero expresar mis más sinceras disculpas de una u otra manera he podido ofender", enfatizó.