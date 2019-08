Piden que se acabe el servicio de tres eps en Santander por mal servicio

Se trata de las eps Medimás, Coomeva y Comparta que no tendrían garantizada la atención a los usuarios y sí pone en peligro la salud de lo santanderenos.

Luis Alejandro Rivero, secretario de salud de la región, dijo que lo mejor que pueden hacer estas entidades es irse del departamento ya que no pueden manejar correctamente el sistema de salud.

A parte, porque son las entidades que más tienen deuda con la red hospitalaria de Santander.

"Aquí ya hay unas EPS que deben salir del departamento como Emdisalud, Medimás, Coomeva y Comparta que no tienen garantizada una red a las personasy el llamado es a que decidan. Si no son capaces de responder por los usuarios que nos los entreguen y como es nuestra función garantizarles una mejor salud", dijo.

Finalmente dijo que Emdisalud es una de las eps con más deudas, ya que son cerca $40 mil millones de cartera con la red pública.