Polémica por concepto que dará Minhacienda sobre licenciamiento en proyecto de Minesa

Los ambientalistas rechazaron la decisisón que tomó Iván Duque, presidente de Colombia, de designar a Alberto Carrasquilla, ministro de hacienda, para que de concepto técnico en el poyecto que ha sido polémico y que realiza actualmente la empresa árabe Minesa.

Esto se da luego de que el ministro de ambiente , Ricardo Lozano, se declarara impedido para dar concepto del proyecto que se quiere hacer en inmediaciones del páramo de Santurbán.



Esto ha causado revuelo en Santander por parte de los ambientalistas y defensores del agua, ya que aseguran que esté funcionario no tiene idea de estos temas y es el menos capacitado. A parte de que sido polémico y cuestionado por los bonos de agua en todo el país.

" Se creó una mesa técnica, está el insituto von Humboldt, la autoridad ambiental, Cdmb , y el Ministerio de ambiente, cada institucuion tiene que emitir un concepto técnico sobre el poryecto, no sabemos porqué Ricardo Lozano se declaró impedido, no sabemos la razón. Cómo se va a nombrar a un economista que no tiene idea del tema ambiental, está salpicado en temas de corrupción que endeudó a medio país con los bonos de agua, su actuar responde a los intereses de los bancos y multnacionales, es la persona menos capacitada para esa tarea y aún así lo nombra Iván Duque para que lo integre esa mesa", dijo Mayerly López, ambientalista.

Por esta decisión , en Santander se programan varias protestas hasta que el Gobierno delegue a otra persona experta.

Esta decisión del presidente Iván Duque ha generado diferentes cuestionamientos, pues Manolo Azuero, alcalde de Bucaramanga, emitió una carta al Gobierno nacional, cuestionando el porqué el ministro de hacienda fue el delegado para el licenciamiento si no tiene competencia o experiencia en estos casos.

"Desconozco los motivos que llevaron al señor Ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, a declararse impedido para pronunciar concepto en el referido proceso. Lo que sí sé es que el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no tiene ni la experiencia profesional ni la formación académica para poder sustituir cabalmente al ministro Lozano en el ejercicio de tan trascendental responsabilidad al interior del Consejo Técnico Consultivo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA", dice el comunicado.

