Polémica por 'megafiesta' en nuevo sitio de rumba en Cali

La inauguración de un nuevo sitio de rumba en Cali, que convocó el fin de semana a reconocidos artistas y promotores culturales de ciudad, ha generado gran indignación entre la ciudadanía, que criticó la ausencia de los protocolos de bioseguridad.

En los videos que circulan en redes sociales se observa a los asistentes interactuando entre sí sin tapabocas, incluso los meseros del lugar incumplen con esta medida esencial para evitar contagiarse del COVID-19.

El día de ayer se hizo la inauguración de la terraza El Pedazo, en el #MulatoCabaret, y me parece muy bien por la economía de todos.

Pero sii esto es posible, por qué no es posible los teatros con aforo mínimo del 70%? Los conciertos al aire libre? Los eventos culturales? Etc. pic.twitter.com/2aymqW9Zgl