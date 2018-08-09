Por incremento de homicidios marcharán en Puerto Tejada, Cauca

Organizaciones sociales y líderes comunitarios convocaron a la "Primera Marcha por la Vida y la Paz" para este viernes 10 de agosto. Foto: Getty Images( Thot )

Organizaciones sociales y líderes comunitarios convocaron a la “Primera Marcha por la Vida y la Paz” para este viernes 10 de agosto, ante el incremento de las muertes violentas en el municipio de Puerto Tejada, al norte del departamento del Cauca.

Los promotores informaron que, en este poblado, en el año 2017 se presentaron 47 homicidios, y en lo que va corrido del 2018, ya son 42 las víctimas, lo que significa un incremento de más del 100 por ciento de las muertes.

Los habitantes afirmaron que se cansaron de ver a sus jóvenes integrar una u otra de las 23 pandillas que existen en el territorio, y ver caer gente inocente por culpa de las balas perdidas, producto de los enfrentamientos.

La movilización, que contará con el apoyo de la Policía Nacional, saldrá del Parque principal a las 9:00 de la mañana, y recorrerá las calles de Puerto Tejada.

El objetivo de la jornada es, además de protestar por la ola de violencia, crear una mesa de organizaciones sociales tendiente a trabajar de manera unida por el bienestar de la comunidad, especialmente por la convivencia y respeto a la vida.