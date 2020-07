Procuraduría abre investigación disciplinaria contra alcalde de Chinú

A través de un comunicado de prensa, la Procuraduría General de la Nación confirmó que, abrió investigación disciplinaria contra el alcalde de Chinú (Córdoba), Orlando Fabio Castillo Bermejo, y el secretario del Interior y Asuntos Comunitarios, Rodrigo Alberto López Alean, por presuntas irregularidades en un contrato por $49’977.997 para la compra de mercados, celebrado en desarrollo de la urgencia manifiesta decretada por la emergencia sanitaria por el COVID-19.

La Procuraduría Provincial de Sincelejo investiga si los funcionarios el 25 de marzo presuntamente celebraron el Contrato U.M No. 001-2020, con la Fundación para el Desarrollo Integral, Social, Educativo y Cultural de la Región Caribe, cuyo objeto era la compra de 1.726 kits de alimentos para la entrega de ayudas humanitarias a la población vulnerable del municipio, a un costo de $35 mil pesos, situación al parecer irregular porque en realidad sumarían en total $60.410.000.

Lea en La W:

El ente de control investiga por qué en el contrato, al parecer, no se habría especificado el contenido y número de productos no perecederos de los kits, si entrega de las ayudas humanitarias corresponderían a favores electorales, la experiencia e idoneidad del contratista y por qué el 5 de mayo los soportes del proceso contractual supuestamente no se encontraban publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), lo que habría impedido la vigilancia de los ciudadanos.

El Ministerio Público ordenó la práctica pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de los hechos materia de investigación, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometieron, el posible perjuicio causado a la administración, la presunta responsabilidad de los investigados o si actuaron al amparo de una causal de exclusión.

Los investigados podrán solicitar ser escuchados en versión libre.