Procuraduría impugna fallo de tutela que favorece al alcalde de Tierralta

Como una “maniobra fraudulenta”, catalogó el viceprocurador general de la Nación, Juan Carlos Cortés, el fallo de tutela que retornó al cargo al alcalde de Tierralta (Córdoba), Fabio Otero, el pasado 30 de julio.

“La Procuraduría quiere expresar su gran rechazo a lo que entendemos como una maniobra fraudulenta para que una acción de tutela quedara radicada en el despacho judicial donde querían. Lo que hemos evidenciado es que seis veces rotaron el reparto hasta que la tutela en un despacho y de manera expresa se falló, la Procuraduría considera que no hay argumento jurídico y seguirá con su proceso disciplinario”, manifestó el funcionario.

Agrega que “hoy impugnamos la decisión del Juzgado porque consideramos que la medida de suspensión era fundamental. Nosotros estamos en etapa investigativa y esperaremos la decisión en segunda instancia y en su momento tomaremos las decisiones administrativas del caso”.

El viceprocurador precisó este 01 de agosto desde Montería, donde presidió la campaña de “Lidera la Vida”, que por esta decisión jurídica un funcionario judicial de Montería fue suspendido.

“El funcionario de reparto ha sido suspendido por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en consideración a que no se cumplió con los protocolos de reparto, se recortó el número de despachos judiciales entre los cuales había que sortearse la tutela y se dio esta maniobra fraudulenta de seis repartos hasta que quedara en un despacho correspondiente”, estableció el funcionario.

Cabe indicar que, el fallo fue emitido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Montería, teniendo en cuenta las pretensiones del alcalde Otero, quien solicitaba tutelar derechos fundamentales como buen nombre, debido proceso y los derechos políticos.

El alcalde de Tierralta, es investigado por el Ministerio Público, por presuntas irregularidades en el control del orden público, que estarían relacionadas con la invasión de unos lotes y que habrían derivado en el asesinato de la líder María del Pilar Hurtado, el pasado 21 de junio.

Frente a lo expuesto por la Procuraduría, vía twitter el alcalde Fabio Otero, dijo no tener garantías en el proceso disciplinario que se adelanta en su contra.

“Ante los pronunciamientos de la Procuraduría, observo que no cuento con ninguna garantía, por lo que acudiré a organismos internacionales para denunciar estos hechos”, precisa el mandatario.

Así mismo, sostiene que ha recibido más de 40 amenazas en desarrollo de los señalamientos realizados por el ente de control en su contra.

“Por las permanentes acusaciones por parte de la Procuraduría General de la Nación, he recibido más de 40 amenazas contra mi vida e integrantes de mi familia. Hago responsable a quienes me han señalado desde la Procuraduría de lo que me pueda pasar a mí o familiares”, anotó el alcalde Otero.