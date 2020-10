¿Quién es el primer colombiano que se aplicó el ensayo de la vacuna COVID-19?

Carlos Carreño, un señor de más de 50 años de edad, dueño de una casa de eventos y banquetes en Bucaramanga, llegó sobre las siete de la mañana del 7 de octubre a la Fundación Cardiovascular de Colombia, FCV, entidad médica ubicada en Floridablanca, para convertirse en el primer voluntario del país en aplicarse la vacuna o placebo contra el COVID-19.

Luego de cinco horas de estar al interior de la FCV, Carreño salió de la entidad médica junto con su esposa; relató que estaba muy contento de ser parte de este experimento y que lo hizo, porque cree en la ciencia.

"Me hicieron exámenes, todo normal, me la aplicaron, tengo 55 años, me hice la prueba porque se necesita que haya voluntarios para adelantos científicos, esto es ciencia, no tuve temor, la Fundación me estará monitoreando, esto es un problema mundial y si tienen la oportunidad de ser voluntario, háganlo, hay cosas más tenebrosas en este país".

Destacó que a raíz del COVID - 19 y el confinamiento durante estos siete meses su economía se ha paralizado debido a que las fiestas y eventos no se pueden hacer.

Invitó a los colombianos a que se sumen a ser voluntarios de esta vacuna.

"Son varios días de pruebas, todos los que puedan háganse la prueba, llevamos siete paralizados, tenemos una empresa de eventos, me siento orgulloso, estoy convencido que esta vacuna va a salir adelante".