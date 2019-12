Revisaré al detalle desarrollo y conveniencia del contrato de prórroga con Veolia

El alcalde electo de Tunja, Alejandro Fúneme, cree que se debió esperar y analizar la necesidad de concesionar una prórroga de 15 años con la empresa Veolia para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado de la capital boyacense la cual ha generado críticas y cuestionamientos.

“Le manifesté al señor alcalde (Pablo Emilio Cepeda) que me permitiera revisar el contrato antes de, sin embargo, él tenía sus argumentos y me dijo que venia desarrollando el proceso hace varios años y consideraba que estaba bien”, dijo Fúneme a La W.

Así mismo, el mandatario electo dijo que revisará al detalle las minucias del contrato, el desarrollo del mismo y conveniencia para el municipio y para los usuarios.

“Yo creo que había que esperar si era necesario concesionar 15 años más o buscar si podíamos solucionar el problema con lo que hoy tenemos con nuestros acuíferos”, explicó.

Alejandro Fúneme que se posesionará este 27 de diciembre, dijo que los conceptos de Corpoboyaca son válidos y tiene estudios serios que debieron ser tenidos en cuenta antes de tomar esta decisión.

En el caso del concejal Anderson Mendivelso, opositor del alcalde Pablo Emilio Cepeda, dijo que la decisión de la administración municipal se dio sin socialización con la comunidad y sin garantías.

“Es un mal mensaje que, a un gobernante que le queden unos pocos días por salir, una semana, apenas tome ese tipo de decisiones, es decir esta decisión se debió dejar para que la nueva administración la analizará, y debe ser socializada con el pueblo tunjano, los presidentes de la Juntas de Acción Comunal y los líderes sociales y cívicos”, dijo Mendivelso.

Agregó que no comparte la prórroga sobre todo con una empresa que, según él, ha sido tan cuestionada por la opinión pública por las altas tarifas “en una concesión actual desequilibrada que no es proporcional, y no deja ganancias al municipio de Tunja”.

Por su parte, el presidente el presidente del Concejo, Juan Carlos Borda, se declaró sorprendido por la decisión Cepeda y reconició que desconcoce qué fue lo que se concertó para conceder dicha prórroga.

“Nosotros no tuvimos la oportunidad de recibir los informes y las propuestas. La verdad no tengo una opinión de qué fue lo que se concertó y si requería una intervención del Concejo por tratarse del compromiso de recursos hacía el futuro de inversiones junto a la compañía Veolia”, dijo Borda.