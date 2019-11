Rodolfo Hernández: estoy como un tarzán, luego de fracturarme las costillas

La W puedo conocer que el sábado dos de noviembre el exmandatario Rodolfo Hernández, se cayó de la cama y con la punta de la mesa de noche se golpeó en la zona de sus costillas.

Posteriormente a esto, comenzó a sentir un intenso dolor en el costado derecho de su tronco, lo que lo obligó a ir al médico.

En el centro asistencial, las autoridades de salud le confirmaron que se fracturó dos costillas luego de una radiografía.

Actualmente el ingeniero Hernández está estable pero debe permanecer en total quietud.

"Al caer me pegué con la punta de la mesita de noche debajo de la axila, al parecer, se me fisuraron dos costillas, y haciendo ejercicio, de la fisura pasó a la fractura, me dieron una joda para disminuir el dolor, porque sí siento dolor , debo estar quieto, pero estoy como un tarzán", agregó.