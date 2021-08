Se acaba el toque de queda en Santander

En el puesto de mando unificado, PMU, que se hizo hoy, 2 de agosto, en Bucaramanga, se concluyó que, se levanta de manera definitiva el toque de queda en su totalidad.

Esta medida restrictiva regía de 1:00 a.m. a 5:00 a.m, solo cuatro horas, que ya no irán más, debido a que las autoridades de salud, junto con expertos epidemiólogos analizaron que la región ha mejorado las cifras en casos COVID - 19, y la ocupación de camas UCI disminuyó y hoy está en un 79%.

Es decir, que el toque de queda, luego de 16 meses de estar funcionando no regirá más, al igual que la ley seca.

El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, confirmó que, se recomendó a los alcaldes del área metropolitana que se flexibilicen las medidas para activar nuevas economías.

"No habrá toque de queda nocturno para aperturar en la totalidad la economía, pero serán los alcaldes que por decreto tomen la decisión en cada municipio, ellos deciden si ponen alguna restricción. No podemos bajar la guardia, toca seguir haciendo control".