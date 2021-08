¿Se justifica la inversión de $1 billón para sembrar árboles en Barranquilla?

Herman Martínez, exdirector jardín Botánico de Bogotá, explicó en Sigue La W que la noticia sobre esta inversión “es sorprendente. Son bastantes recursos de acuerdo a los costos, que son muy estandarizados. Barranquilla tiene un millón 200 mil habitantes. La población quedará habitante por cada 9 árboles”, cambiando así “los estándares de la OMS (Organización Mundial de la Salud)”. Estos indican que se debería “tener un árbol por 3 habitantes. No conozco ningún programa así, no tiene antecedentes. No hay una ciudad que tenga un árbol por habitante”.

Por su parte, Alberto Mejía, director jardín botánico de Quindío y presidente de la Red Nacional de Jardines Botánicos, afirmó que “el antecedente más grande fue en la administración de Peñalosa que invirtió una cifra significativa”. La cifra del billón de pesos “no la conocía yo. Lo interesante es mirar quién es la entidad que está haciendo el trabajo y el mantenimiento. No hay éxito en la siembra si no va acompañado de un mantenimiento acompañado, como es el control de enfermedades, nutrición adecuada, etc. Es mucho trabajo menudo. Hay que ver qué van a sembrar”.

En la capital del Atlántico, con el acuerdo 005 de 2021, se implementará el programa Siembra Barranquilla, el cual contempla una cesión de renta a 20 años por un valor superior al billón de pesos. Dichos recursos serán utilizados para la siembra de árboles, así como para la adecuación de zonas verdes, y estará a cargo de la sociedad Siembra Mas S.A.S., cuya directora es Katia Navarro