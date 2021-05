Se prohíbe en Manizales el parrillero en moto por protestas de hoy y el viernes

Desde la Alcaldía de Manizales dieron a conocer que, desde las secretarías de Gobierno y de Movilidad se tomaron medidas para los siguientes días con el objetivo de velar por la seguridad y el orden público.

Esto con motivo de las marchas del paro nacional programadas para hoy miércoles y viernes 28 de mayo en la capital de Caldas, se determinó lo siguiente:

Se prohíbe la circulación de vehículos que transporten cilindros de gas, escombros, desechos y similares y menaje (muebles, ropa y enseres). Desde las 6:00 a.m. del miércoles 26 de mayo hasta las 6:00 a.m. del jueves 27 de mayo. Igualmente, desde las 6:00 a.m. del viernes 28 de mayo hasta las 6:00 a.m. del sábado 29 de mayo.

Se prohíbe la circulación de motocicletas con parrillero (a) los días 26 y 28 de mayo, entre las 10:00 a.m. y las 11:59 p.m.

Estas medidas quedaron plasmadas en los decretos 0346 y 0347 del 2021. Quien infrinja estas disposiciones será sancionado según las normas correspondientes.

