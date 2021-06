Seis meses después, habitantes de Providencia claman por ayudas

El dramático relato de una habitante de Providencia en donde evidencia que en la isla la situación sigue muy complicada tras el paso del huracán Iota, hace seis meses y medio.

Según ella, no hay albergues, no hay hospital, no hay casas, no hay techos y la crisis se agudizó porque llegó la temporada de lluvias. Nuevamente hacen un llamado de auxilio al Gobierno para que cumpla con los compromisos pactados después de la emergencia.

La periodista Amparo Pontón manifestó en Sigue La W que “se ha avanzado en la limpieza y en algunas cosas, pero la realidad es que solo tenemos dos casas nuevas que no han sido entregadas y no vemos nada más”.

“Hay 1.000 familias viviendo en carpas. Éstas no son eternas, se han ido deteriorando porque nos han golpeado fuertes vientos”, indicó.

Dijo que “la gente está intentando vender los lotes de tierra. Cuando no se tiene acceso a los créditos de Bancoldex, las personas le echan mano a lo que tienen”.

Explicó que “estamos con 160 oficinas con sus propios delegados y tenemos 23 fundaciones, pasamos de la invisibilidad al hiperdiagnóstico. El presidente Duque nos prometió un hospital, y ayer Susana Correa dijo que la próxima semana llegaban unos recursos para hacerlo, esperamos que sea cierto”.

Por otro lado, señaló que “la situación de nosotros la comparten todas las vertientes políticas. Vivimos una realidad política distinta a la del continente”.