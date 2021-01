Sería triste que recuperemos el hospital y que lo veamos otra vez saqueado: Supersalud

Pese a los hallazgos por más de 4.000 millones de pesos que advirtió la Contraloría de Córdoba en el hospital San Jerónimo de Montería, el superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, en contraste aseguró que el centro asistencial sería un referente debido a su notable mejoría en varios aspectos, entre estos, el financiero.

“Un hospital que de verdad da orgullo entrar, ya veo caras distintas, a los médicos, a las enfermeras, los profesionales acercándose de una manera amable. La primera vez que vinimos había angustia, no había pago de salarios, no le pagaban a los proveedores, no le pagaban a los contratistas; un hospital que llegó a tener sin depurar 65 mil millones de pesos y un hospital que tenía cuentas por pagar de 108 mil millones de pesos y eso muestra que la ruta va por el camino correcto”, dijo el Supersalud.

Al tiempo agregó que “sería muy triste que lo recuperemos, que lo entreguemos y que en 4 años lo veamos otra vez saqueado con más personas administrativas que asistenciales y que cambie la historia, me parece que va por buen camino”.

Esto último fue precisado por el Supersalud teniendo en cuenta que la intervención acabaría este 3 de febrero de 2021. Sin embargo, no se refirió a una posible prórroga.

Las declaraciones las entregó el funcionario este 28 de enero, en medio de la inauguración de más servicios en el hospital San Jerónimo de Montería, tales como rehabilitación, hemodiálisis y gastroenterología.