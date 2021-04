Taxistas de Manizales anuncian paro indefinido desde este lunes 3 de mayo

Uno de los coordinadores de la Asociación de Amarillos VIP de Manizales, Alejandro Bedoya, expresó que este lunes 3 de mayo, a partir de las 5:00 a.m. en el Parque Ernesto Gutiérrez, se adelantará un paro indefinido en rechazo a la nueva Reforma Tributaria y en especial, dicen ellos, en contra del proyecto de ley 003 que actualmente cursa en la Cámara de Representantes y en el que apunta a que en Colombia se pueda prestar servicio público de transporte en vehículos particulares.

Los puntos por los cuales van a manifestar los conductores, son los siguientes:

"Contribuye a deteriorar aún mas el medio ambiente y por ende la salud, teniendo en cuenta, que muchos mas carros circularán por calles y avenidas. Para Manizales se calculan unos 1.500 automotores, aumentando así la emisión de CO2.

Estas empresas, como ya lo han hecho en países donde han logrado entrar, en principio ofrecen tarifas muy económicas, incluso por debajo de las oficiales, pero cuando se apoderan del mercado las incrementan hasta en un 300% porque implementan la mal llamada tarifa dinámica, que no es otra cosa que subir los costos de las carreras en las horas pico.

El proyecto de ley 003 es un mandado que algunos congresistas le están haciendo a empresas multinacionales como Uber, In Driver, Cabify, Didi y otras, que vienen a acabar de desangrar la economía nacional, pues no pagan impuestos porque sencillamente no están registradas en Colombia y sus ganancias, que son multimillonarias, las llevan a paraísos fiscales dejando a su paso en la ruina total a un gremio de mas de 90 años de historia.

De igual manera, la cantidad de carros adicionales restringe la movilidad que de por sí ya es bastante caótica, lo que indudablemente va en contra de la calidad de vida por el estrés que genera.

Las anteriores razones son más que suficientes para hacer uso del Art. 37 de nuestra Contitución Política y en consecuencia, este lunes se debe salir a las calles a exigirle al congreso y al gobierno cómplice, el archivo inmediato y definitivo de ese entuerto llamado proyecto de ley, que de aprobarse acabaría con el sustento diario de mas de 800 mil familias que dependen económicamente de esta actividad y con un patrimonio construido en años de esfuerzo y sacrificio", expresaron desde el gremio de taxistas.

Resaltan que estarán atentos a que se cumplan los protocolos de bioseguridad y a cualquier acto de sabotaje que pudiera desembocar en hechos violentos.

